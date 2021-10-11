Vefat eden asker toprağa verildi

Suriye’de vatani görevini yaparken rahatsızlanan sözleşmeli Piyade Er Berkan Basun (22), tedavi için getirildiği Kayseri Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti. Basun'un cenazesi, Sarıkaya ilçesinin Karayakup Beldesine getirildi. Terzili Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi, cenazeye ilçe yöneticileri de katıldı. Kaymakam Samet Serin, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Basun'ın yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrasında Basun, Karayakup Kasabası Terzili Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni sonunda Kaymakam Serin, sözleşmeli P. Er Berkan Basun'un Annesi Besime Basum’a Türk Bayrağını öperek teslim etti.