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Vefat eden asker toprağa verildi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Er Berkan Basum (22) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:52
Vefat eden asker toprağa verildi

 Suriye’de vatani görevini yaparken rahatsızlanan sözleşmeli Piyade Er Berkan Basun (22), tedavi için getirildiği Kayseri Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti. Basun'un cenazesi, Sarıkaya ilçesinin Karayakup Beldesine getirildi. Terzili Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi, cenazeye ilçe yöneticileri de katıldı. Kaymakam Samet Serin, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Basun'ın yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrasında Basun, Karayakup Kasabası Terzili Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni sonunda Kaymakam Serin, sözleşmeli P. Er Berkan Basun'un Annesi Besime Basum’a Türk Bayrağını öperek teslim etti.

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