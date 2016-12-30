Vefalı veterinerler

Veterinerler Odası tarafından Sorgun İlçesi’nde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

Veterinerler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ve yönetim kurulu üyesi veteriner hekimlerin de hazır bulunduğu mevlidi şerifte, okunan dualar Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

Veterinerler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, tüm şehitler ve vefatının yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy için mevlit okutarak, ruhlarına dualar hediye etmek istediklerini söylediler.

Anteplioğlu; "Bugün bu toprakların insanları olarak ikinci istiklal mücadelesini verdiğimiz şu günlerde Akif'in fikirleri ve düşüncelerinin ne kadar önem arz ettiğini, onu her zamankinden daha iyi anlamamız ve anlatmamız gerektiğini biliyoruz. Merhum Akif, İslam ümmeti ve coğrafyasının yani Doğu'nun sorunlarını biliyordu, çünkü sahada ve ümmetin içindeydi. Batı'yı biliyordu, Berlin'e kadar gitmişti. O nedenle Akif'in şiirlerinde, fikir ve düşüncelerinde bugünkü meselelerimizi, sorunlarımızı çözeceğimiz şifreler, çözüm önerileri var" diye konuştu.

Akif'in Safahat'ının daha fazla okunması gerektiğine işaret eden Antepliolu, "İnşallah hep birlikte Akif'in bizlere hedef olarak koyduğu fikirleri yatacağız" ifadelerine yer verdi.