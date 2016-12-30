Ana SayfaGüncel

Vefalı veterinerler

30 Aralık 2016 Cuma 06:03
Bu haber 26 kez okundu

Yozgat Veterinerler Odası’ndan Milli Şairimiz Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy’a vefa.

Vefalı veterinerler
Veterinerler Odası tarafından Sorgun İlçesi’nde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimiz için mevlit okutuldu.
Veterinerler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ve yönetim kurulu üyesi veteriner hekimlerin de hazır bulunduğu mevlidi şerifte, okunan dualar Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. 
Veterinerler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, tüm şehitler ve vefatının yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy için mevlit okutarak, ruhlarına dualar hediye etmek istediklerini söylediler. 
Anteplioğlu; "Bugün bu toprakların insanları olarak ikinci istiklal mücadelesini verdiğimiz şu günlerde Akif'in fikirleri ve düşüncelerinin ne kadar önem arz ettiğini, onu her zamankinden daha iyi anlamamız ve anlatmamız gerektiğini biliyoruz. Merhum Akif, İslam ümmeti ve coğrafyasının yani Doğu'nun sorunlarını biliyordu, çünkü sahada ve ümmetin içindeydi. Batı'yı biliyordu, Berlin'e kadar gitmişti. O nedenle Akif'in şiirlerinde, fikir ve düşüncelerinde bugünkü meselelerimizi, sorunlarımızı çözeceğimiz şifreler, çözüm önerileri var" diye konuştu. 
Akif'in Safahat'ının daha fazla okunması gerektiğine işaret eden Antepliolu, "İnşallah hep birlikte Akif'in bizlere hedef olarak koyduğu fikirleri yatacağız" ifadelerine yer verdi. 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2016 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim