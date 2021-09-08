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VEFALI TORUN

Bozoklu Bozalizade Mülazım Sani Abdulkadir Bey’in, Birinci Dünya Savaşı, Kafkas ve İstiklal savaşlarındaki sessiz, bir ölçüde de eşsiz kahramanlıkları, torunu Abdülkadir Bozdoğan tarafından, gelecek kuşaklara aktarılmak amacıyla kaleme alındı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 00:52
VEFALI TORUN

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Kafkas ve İstiklal savaşlarında eli silah tutan her bir bireyin vatan savunması için göğsünü siper eden ve etmeye devam eden Yozgatlılar, kahramanlık öyküleriyle gelecek kuşaklar tarafından da saygıyla, gururla yad ediliyor. Bunlardan birisi de Bozoklu Bozalizade Mülazım Sani Abdulkadir Bey. Torunu Abdulkadir Bozdoğan tarafından Abdulkadir Bey’in kahramanlıklarını, hatıratını kaleme alıp, kitap olarak yayınladı. Emekli Yeminli Mali Müşavir olarak çalışan, birçok eseri bulunan Bozoğlu, Kurtuluş Savaşında 26 Ağustos 1921'de şehit düşen dedesi Şehit Abdülkadir Bey anısını ölümünün 100. yıldönümünde ölümsüzleştirdi. Bozdoğan, dedesinin anılarının yer aldığı yeni kitabı ile ilgili olarak, ‘’Geride bıraktığımız 20. yüzyılda dünya görülmemiş türde bir şiddetle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda hem kaybeden hem kazanan ülkeler, 4 yıl süren savaş boyunca gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan derin darboğazlarla karşılaşmıştır. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında İttifak Devletleri arasında yer almış ve savaş sonunda, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Bu ateşkes anlaşmasına göre, savaşı kazanan İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını işgale başlamıştır. Anadolu’nun Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal edilmesi, Türk milletini ağır bedeller ödemeye mahkûm etmiştir. Millet moralsiz, bitkin ve yorgundur. Türk milletine bu ağır mahkûmiyetten kurtulma umudunu, Kuvayımilliye ismi verilen ve gönüllülerden oluşan direniş birliği ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Umut; güven, birlik ve beraberlik ile milletin azim kararıdır. Verilen umut, alınan kararlar ve harekâtlar sonucunda; canları pahasına her türlü fedakârlıkla tehlikelere göğüs geren, zaferlerin kazanılmasında önemli katkıları olan ve ‘Ya İstiklal Ya Ölüm!’ diyerek bizlere bu vatanı bırakmak için kendi yaşamlarını hiçe sayan nice kahramanlar ortaya çıkmıştır. İşte bu düzenlenen biyografik kitap, hatıralarına yaklaşık 100 yıl geç kalınsa da Bozoklu Bozalizade Mülazım Sani Abdulkadir Bey’in; Birinci Dünya Savaşı, Kafkas ve İstiklal savaşlarındaki sessiz ve bir ölçüde de eşsiz kahramanlıklarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Şüphesiz Abdulkadir Bey, savaş meydanlarında canları pahasına her türlü tehlikeye göğüs gererek kazanılan zaferlere katkıda bulunan binlerce vatan evladından sadece biridir. O, şehit ve gaziler tarihimizin destanlaşan isimlerindendir’’ dedi.
Bozoğlu kitapla ilgili açıklamasını ‘’Umarım düzenlenen bu kitap dedem ve dedem gibi bu ülkenin bağımsızlığı için canlarını seve seve veren binlerce şehit ile gazilerimizin anılmasına vesile olur’’ ifadeleriyle noktaladı.
 

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VEFALI TORUN
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