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Vefalı Çayıralanlılar

04 Ocak 2017 Çarşamba 05:43
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Kayseri’de yaşayan Çayıralanlılardan, başka bir Yozgatlı derneği şehit taziyesi gerçekleşti.

Vefalı Çayıralanlılar
Kayseri’de bulunan Çayıralan ve Köyleri Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi Çayıralanlılar, Kayseri Evciler Kültür ve Dayanışma Deneğine geçen hafta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak için taziye ziyaretinde bulundu. 
Evciler Derneği yöneticilerine baş sağlığı dileyen dernek üyeleri; 
“Allah ailesine sabırlar versin, milletimizin başı sağolsun. İhanetin içerde ve dışarıda ülkemizin üzerine geldiği bir dönemde şehitlik mertebesine ulaşan Oktay Durak ve tüm kahraman kardeşlerimize sabırlar diliyoruz. Allah onlardan razı olsun” dediler. 
Taziye ziyareti gurbette yaşayan Yozgatlıların da bir araya gelmesine vesile oldu. 
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