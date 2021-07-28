Vefakâr köpek

Yozgat’ta geçen yıl mart ayı içerisinde 68 yaşında vefat eden Yurdagül Gülbahçe’nin Tobby isimli köpeği, aradan geçen zamana rağmen kendisini bir türlü unutamadı. Almanya’dan emekli olduktan sonra Yozgat’a yerleşen 70 yaşındaki Hamza Gülbahçe, evinde eşi Yurdagül Gülbahçe ile kendilerine yoldaş olabilmesi için aldıkları Tobby isimli safkan Golden Retriever cinsi köpeği uzun süre birlikte beslediler. Yurdagül Gülbahçe geçtiğimiz yıl mart ayında vefat edince, Yozgat’taki Sarıtopraklık mezarlığına defnedildi. Hamza Gülbahçe, her hafta eşinin mezarını ziyaret ederken, Tobby isimli köpeği de kendisine eşlik etti. Hamza Gülbahçe, ‘’Eşimin vefatından sonra her hafta aksatmadan mezarını ziyaret ederim. Mezarlığa gideceğimi anlayan Tobby benden önce aracın yanına gidip, gelmemi bekler. Kapıyı açtığım da hemen araca biner, mezarlığa gittiğimiz de ise aracı park edip, kapıyı açtığımda inip, benden önce eşimin mezarına koşar. Mezara geldiğimde sanki dua ediyormuş gibi durur, mezara saatlerce bakar, mezarın kenarına yatıp, ağlamaklı olur. Eşimi, onun da benim gibi unutamadığını düşünüyorum’’ diye konuştu.