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Vefa ziyareti

ÇAYIRALAN Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte, okullara ‘vefa’ ziyaretinde bulundu.

Vefa ziyareti

ÇAYIRALAN Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte, okullara ‘vefa’ ziyaretinde bulundu.

28 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Vefa ziyareti

Kaymakam Özen ve Bozdağ, ‘Unutulmasın Öğretmenim’ duygusuyla ‘Ahde Vefa’ ile emekli öğretmen Derekemal Köyünde ikamet eden Seyfettin Karadavut, Konuklar Kasabasından Yıldırım Gergin, Öğretmen Kökenli Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin’i ziyaret etti. Ziyaretlerde, en az 30 yıllık bir öğretmenlik mesleğine sahip olan öğretmenler, geçmişe yönelik anılarını anlattı, özlem ve duygu dolu anlar yaşandı. Öğretmenler, geleceğe dair beklentilerini ifade etti, ‘100 defa yeniden dünyaya gelsem yine öğretmen olmak isterdim’ diye konuştu. ğrencilerinden bahsederken öz evlatlarından bahsediyorlar gibi sevgi ve özlemle duygulanan öğretmenler, yapılan ziyaretlerden ötürü ilçe yöneticilerine teşekkür ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Vefa Ziyareti
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