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Vefa Toplumu

Yozgat’ta Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle İl Müftülüğü tarafından ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ adlı konferans verildi.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:23
Vefa Toplumu

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilen konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt konuşmacı olarak katıldı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ile bazı il yöneticileri de konferansta hazır bulundu. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, bu yılki temayı ‘Vefa’ olarak belirlediklerini hatırlatarak, ‘’Hafta vesilesiyle tekrar gündemimize taşınan vefa konusunda, Peygamberimizden vefa örneklerini duyup, dinleyip, okuyup hayatımıza taklit noktasında katkı sunmasını diliyorum’’ dedi. Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ise, Mevlid-i Nebi Haftasının Peygamberin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olduğunu ve Peygamberi anıp, anlama, örnekleri hayata geçirme gayretine vesile olduğunu söyledi. Kurt, ‘’Mevlid-Nebi Haftası ile Peygamberimizin hayatına yolculuklar gerçekleştiriyoruz. Vefa; sevgi, saygı, sadakat, bağlılık gibi farklı alanları içerisinde barındıran, insana yakışan, insandan doğan, insandan beklenen önemli bir değer. Vefa birçok erdemin ve güzelliğin hayata taşınmasına kaynaklık yapan temel değer. Ve bütün peygamberlerin hayatında görülen, gözlemlenen önemli bir hakikat. Vefa; Hatalıyım, kusurum var, yanlışım var ama beni bağışlayacak olan sensin ve ben senin kulunum diyerek Allah’a sığınmanın adıdır’’ diye konuştu. (Sümmeyye İlhan)

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