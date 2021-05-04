Vefa ekibi görevde

Yozgat Valiliğinden ‘Sizlere bir telefon kadar yakınız’ başlığı altında yapılan açıklamada, ‘’Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımızın 7/24 hizmetindedir. Kıymetli büyüklerimiz 112 numaralı telefonu aradığınızda ekiplerimiz size yardımcı olacaktır’’ denildi. Yozgat Vefa Sosyal Destek ekibi, yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle sokağa çıkmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşların ihtiyaçlarını aksatmadan karşılıyor. Vatandaşlar da taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek ekibine teşekkür ediyor.