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VEFA ANLATILDI

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Yozgat İl Müftülüğü tarafından organize edilen konferansta, ‘Vefa’ konusunda bilgiler verdi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:17
VEFA ANLATILDI

Yozgat İl Müftülüğü tarafından ‘Cami ve Din Görevlileri Haftası’ kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta ‘Cami, Din Görevlileri ve Vefa’ konulu konferans verdi. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'ndeki konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden yaptığı konuşmada, Cami ve Din Görevlileri Haftası’nın bu yıl temasının ‘vefa’ olarak belirlendiğini söyledi. Gülden, temanın yeni tip koronavirüs (Covid19) süreciyle de örtüştüğünü ifade ederek, ‘’Salgın sürecinde imtihan olduk. Bu imtihanın başlangıç sürecinde 'vefa' ismiyle ekip oluşturuldu. Bu ekiplerde din görevlilerimiz çok aktif rol aldılar. Devletimizin her kademesindeki hizmetine destek oldular. Görevimiz dışında devletimize, halkımıza vefamızı göstermemiz bakımından bu çok önemliydi’’ dedi. Gülden, Burhan İşliyen’in hem kurumsal hem yürüttükleri vazifeler anlamında nasihatlarını ve tavsiyelerini alacaklarını vurgulayarak, bu tavsiyeleri sahadaki hizmetlerinde hayata geçireceklerini ifade etti. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, cami ve din görevlilerine ‘Cami, Din Görevlileri ve Vefa’ konulu konferansında, vefa ile ilgili bilgileri, örneklerle anlattı. İşliyen, din görevlisi olmanın Allah katında en önemli vazifelerden biri olduğunu hatırlatarak, ’’Birbirimizin kıymetini daha çok öldükten sonra zikrediyor, kıymetini öldükten sonra takdir ediyoruz. Camiler ve Din görevlileri haftamız birbirimizin kıymetini bilmek, birbirimizin kıymetini ifade etmek için bir vesiledir. Ben din görevlisi kardeşlerimi seviyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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