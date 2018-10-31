VEDA ZiYARETi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi, Belediye Başkanlığı, Adalet Sarayı, Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Ticaret Sanayi Odası, İl Özel İdaresi ve ORAN Kalkınma Ajansı’nı ziyaret ederek helallik isteyip vedalaştı. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Yozgat’a yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Yurtnaç’a teşekkür etti. Karacabey, Vali Kemal Yurtnaç’a günün anısına üniversite logolu saat takdim ederek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.