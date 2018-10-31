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VEDA ZiYARETi

VALİLER Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

VEDA ZiYARETi

VALİLER Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:17
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VEDA ZiYARETi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi, Belediye Başkanlığı, Adalet Sarayı, Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Ticaret Sanayi Odası, İl Özel İdaresi ve ORAN Kalkınma Ajansı’nı ziyaret ederek helallik isteyip vedalaştı. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Yozgat’a yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Yurtnaç’a teşekkür etti. Karacabey, Vali Kemal Yurtnaç’a günün anısına üniversite logolu saat takdim ederek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
VEDA ZiYARETi
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