Veda ettiler

Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile birlikte şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, uzun yıllar milli eğitim camiasındaki hizmetlerinden, Sarıkaya eğitimine katkılarından dolayı her iki müdüre de teşekkür etti. Yoldaş, ‘’Birlik beraberliğin bir yansıması olan böylesi bir etkinliğe katılımlarıyla destek olan tüm idarecilerimize de şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Emekli olan her iki eğitimci de bir konuşma gerçekleştirerek, böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirip, görevlerine devam eden tüm idarecilere meslek hayatlarında kolaylıklar diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, emekliye ayrılan eğitimcilere plaket takdim etti.