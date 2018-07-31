Veda ettiler

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yaparken Siirt iline tayini çıkan Yener Yıldırım ve Maarif Müfettişi olarak görev yaparken Samsun İline tayini çıkan Hüseyin Karakaya, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı ziyaret ederek, yeni görev yerlerine uğurlandı. Günün anısına kendilerine teşekkür belgesi ve hediye takdim eden Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Yozgat’ta eğitime desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diledi.