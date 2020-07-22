VEDA ETTİLER

GÖREV yerleri değişen Akdağmadeni ve Yenifakılı ilçesinde görev yapan kaymakamlar, yeni görev yerlerine gitmek üzere veda etti. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, görev yaptığı kısa süre içerisinde Akdağmadeni İlçesinin sorunları ile çok yakından ilgilenen, büyük bir özveriyle çalışıp, halkın gönlünü kazanan Kaymakam Ahmet Coşkun’a teşekkür edip, plaket takdim etti. Kaymakam Coşkun, ilçeden ayrılmadan önce Başkan Yalçın’ı da makamında ziyaret etti. Başkan Yalçın, "Sayın Kaymakamız gibi devlet adamlarının ülkemizde var olması, her daim başarılı olması, daha güzel yerlere gelmesi temennimizdir. Kendisine kısa sürede ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılarının devam etmesini dilerim" dedi. Başkan Yalçın, Kaymakam Coşkun’a Akdağmadeni'ni anlatan plaket ve Salebi takdim etti. Kaymakam Coşkun da, Akdağmadeni ilçesinde kısa süre de olsa görev almanın kendisini çok mutlu ettiğini, tüm birimlerle uyumlu bir şekilde çalışarak Akdağmadeni'ne hizmet etmeyi düstur edindiğini belirtti.

YENİFAKILI Kaymakamı Emre Zeyrek, Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı makamında ziyaret edip, esnaf ve kurum ziyaretlerinde bulundu, muhtarlarla bir araya gelerek, ilçeye veda etti. Erzurum Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakam Zeyrek, muhtarlar ile son derece uyumlu, karşılıklı güvene dayanan şeffaf bir çalışma ortamı elde ettiklerini ifade ederek, bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.