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Veda etti…

Yozgat Valisi Kadir Çakır, konutun bahçesinde düzenlenen veda törenin ardından şehirden ayrıldı.

16 Haziran 2020 Salı 00:20
Veda etti…

MÜLKİYE Başmüfettişliğine atanan Yozgat Valisi Kadir Çakır, protokol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle vedalaşarak şehirden ayrıldı.
Vali Konağı'nda düzenlenen programa Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Barosu Başkanı Mehmet Şimşek, Vali Yardımcıları İzzet Ercan, Turgay Ergin, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, valilik çalışanları, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.
Çakır, Yozgat'ta görev yapmaktan ve Yozgat'a hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yozgat'ı kendi memleketi gibi benimsediğini ifade eden Çakır, "Bundan sonra Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bir Yozgatlı görsem benim hemşehrim olarak addedeceğim. Bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdığım kim varsa hakkını helal etsin. Ben de buradan hakkımı helal ediyorum" dedi. 

Son Güncelleme: 16.06.2020 09:16
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Veda Etti…
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