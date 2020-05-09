Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97845
ALTIN
388.916
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.8036
EURO
7.6935

Veda etmeden önce fidan diktiler

Yozgat'ta gözetim süreleri sona eren 313 kişi memleketlerine uğurlanmadan önce fidan dikti.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 01:20
Veda etmeden önce fidan diktiler

ALMANYA ve Afganistan'dan Yozgat'ta yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 313 kişi memleketlerine gönderilmeden önce fidan dikti. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen çam fidanları, Yozgat Kredi Yurtlar Kurumu’nda salgın nedeni ile karantinaya alınan vatandaşlardan süresi dolup, evlerine gönderilenlerin katılımı ile fidan dikim etkinliği yapıldı. Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sürmeli Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük gözetim süresini dolduran vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslere bindirilmeden önce ağaç dikim alanına götürüldü.  Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 313 kişi, daha sonra otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
•HABER: SEYFETTİN SAĞLAM•

Anahtar Kelimeler:
Veda Etmeden önce Fidan Diktiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SORUMLUSU KiM?
SORUMLUSU KiM?
Hediye göndermeyin!
Hediye göndermeyin!
Taze Marul dağıttı
Taze Marul dağıttı
AMAN DiKKAT!
AMAN DiKKAT!
SAYILI GÜNLER KALDI
SAYILI GÜNLER KALDI
Parkta sona gelindi
Parkta sona gelindi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim