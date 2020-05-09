Veda etmeden önce fidan diktiler

ALMANYA ve Afganistan'dan Yozgat'ta yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 313 kişi memleketlerine gönderilmeden önce fidan dikti. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen çam fidanları, Yozgat Kredi Yurtlar Kurumu’nda salgın nedeni ile karantinaya alınan vatandaşlardan süresi dolup, evlerine gönderilenlerin katılımı ile fidan dikim etkinliği yapıldı. Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sürmeli Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük gözetim süresini dolduran vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslere bindirilmeden önce ağaç dikim alanına götürüldü. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 313 kişi, daha sonra otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

•HABER: SEYFETTİN SAĞLAM•