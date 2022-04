Vazgeçilmez lezzetler

Kentte genellikle misafirlere ikram edilen yemeklerin başında gelen testi kebabı için ilk önce kuru soğan, domates, biber ve sarımsak doğranarak bir kaba konuluyor. Kuzu etiyle birleşen sebzeler, baharat da eklendikten sonra harmanlanıyor ve testilere dolduruluyor. Tereyağı ve defne yaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı mayasız hamurla kapatılıyor ve hava alması için üzerinden küçük bir delik açılıyor. Meşe kömürüyle yakılan ateşte yaklaşık 1,5-2 saat kalan testi kırıldıktan sonra içindeki kebap servis ediliyor. İsteyen müşteriler, testiyi kendisi kırıyor.

KUZU ETİYLE DAHA

LEZZETLİ

Yaklaşık 40 yıldır aşçılık yapan Satılmış Tufan, testi kebabının dana etinden de yapılabileceğini ancak kuzu etindeki lezzetin alınamayacağını söyledi. But ile ‘kuzu kol’ olarak tabir edilen eti kullandıklarını, testi için eti bir gün önceden hazırladıklarını anlatan Tufan, "Eti de kendi yöremizde yetişen kuzulardan tercih ederiz. Hazır hale getirilen testileri ateşte pişiriyoruz" dedi.

Testinin içine mutlaka bir miktar su konulması gerektiğini vurgulayan Tufan, "Su, testi ocaktayken gözeneklerden buhar olarak çıkar. Eğer suyu koymazsak kebap çok çabuk yanar" diye konuştu.

Tufan, kişi sayısına göre farklı büyüklükte testilerde kebap yaptıklarını dile getirdi.

'FARKLILIK OLSUN, ÇEKİÇ VURALIM, TESTİ KIRALIM İSTEDİK’

Vatandaşlardan Ahmet Metin de Yozgat'ın testi kebabını iftarda da tercih ettiklerini belirterek, Yozgat'a gelen herkese bu lezzeti tatmasını tavsiye etti. Berika Topuz ise il dışından gelen misafirleriyle testi kebabı yemeye geldiklerini anlatarak, "Onlar da çok beğendi. Biz de genelde misafirlerimiz geldiği zaman yiyoruz." ifadelerini kullandı.

Berk Topuz da "Farklılık olsun, çekiç vuralım testi kıralım istedik, misafirlerimiz de beğendi" dedi.

TANDIR KEBABI

Kuzu etiyle yapılan ve özel tandırda pişirilen tandır kebabı, ramazanda da tercih ediliyor. Pişirilmeden bir gün önce kaya tuzuna yatırılarak terbiye edilen kuzu eti, daha sonra şişe takılıyor. Yaklaşık 1,5 saatte meşe kömüründe pişirilen et, ince ince doğrandıktan sonra soğan ve közlenmiş biber ile servis ediliyor. Kentte 23 yıldır tandır kebabı yapan aşçı Nuri Irgav, tandır kebabının kekik kokan Bozok Yaylası'nda beslenen kuzuların etinden yapıldığını belirtti. Kuzunun bir yaşın altında olması ve özellikle kekik yayılması gerektiğini dile getiren Irgav, birçok kentte tandır kebabı yapıldığını ancak Yozgat'takinin kendine has lezzeti olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Abdullah Akyol da iftarda tandır kebabı tercih ettiğini belirterek, "Gayet güzel ve lezzetli, herkese tavsiye ederim. Tandır kebabında ustalık da önemlidir" ifadesini kullandı.

Elanur Elçin Kokgil de arkadaşlarıyla restorana iftar yapmaya geldiklerini belirterek, "Tandır, Yozgat'ın çok güzel bir lezzeti, herkese tavsiye ediyoruz, severek yiyoruz" şeklinde konuştu.

Miray Şen ise Yozgat'a gelenlere tandır kebabını tatmalarını tavsiye etti. •aa•