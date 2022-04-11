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Vatandaşlarla buluştu

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Belediye Başkanı İrfan Akın vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

11 Nisan 2022 Pazartesi 00:16
Vatandaşlarla buluştu

Gümüşdiğin mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelen Akın, vatandaşlarla sohbet ederek isteklerini dinledi. Vatandaşlar ile belediye çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunan Akın, “Ziyaretlerimizin amacı vatandaşlarımızı dinleyerek belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında fikirlerini alıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarımız vatandaşlarımızın huzuru ve rahatı içindir. Onların düşünceleri bizler için oldukça önemli. Amacımız bütün mahallerimizin temiz ve tertipli olmasıdır. Vatandaşımızın mutlu ve huzurlu yaşamasıdır. Tüm hemşehrilerime hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

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