Vatandaşlarla bir araya geldi

Cuma namazını Çaydoğan Köyünde kılan Kaymakam Güler, vatandaşlar ile sohbet etti. Güler’e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muharrem Emre Atahan, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Osman Akşit ve İlçe Müftüsü Vekili Sinan Şen eşlik etti. Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Güler, “Bulduğumuz her fırsatta vatandaşlarımız ile birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Bu manada Cuma namazı sonrası köy halkımız ile bir araya geldik. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını, istek ve taleplerini aldık. Gerekli kurumlara ileterek en kısa sürede çözüme kavuşturacağız” dedi.

Haber Merkezi