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Vatandaşlarla bir arada

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ramazan Bayramı sebebiyle köyleri ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:24
Vatandaşlarla bir arada

Sarınınören, Kaşkışla, Bayatören, Yeniceköy, Beyvelioğlu ve Evci köylerini ziyaret eden Keven, vatandaşlarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de bayramlaştı. Ziyaretlerinde Keven’e İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ve köy muhtarları eşlik etti. Sorgun Tulum Köyü Şenliklerine ise İl Başkanı Abdullah Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş, Sorgun İlçe Başkanı Süleyman Ünalmış ve Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ile birlikte katılan Keven, vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

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