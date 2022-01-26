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Vatandaşları uyardı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kuvvetli kar yağışına karşı vatandaşları uyararak, Belediye ekiplerinin hazır olduğunu belirtti.

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:01
Vatandaşları uyardı

Belediye Başkanı Celal Köse, acil durum seviyesinde yürüttükleri çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek, ‘’Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojiden aldığımız yeni verilere göre kar yağışı devam edecek. Kar yağışı için ekiplerimiz hazır. Lütfen zorunlu olmadıkça gerekli tedbirleri almadan araçlarımızla seyahat etmeyelim’’ dedi. 
ÇORBA İKRAMI
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, karla mücadele çalışmalarında sahada görev yapan ekiplere çorba ikramında bulundu. Belediye ekiplerinin günlerdir fedakarca çalıştığını ifade eden Köse, ‘’Karla mücadele çalışmalarımızda gece gündüz mesai harcayan ekip arkadaşlarımıza sahada çorba ikramında bulundum’’ dedi. •Sümeyye İlhan • 

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