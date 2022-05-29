Vatandaşları dinledi

Polat, namaz sonrası bol yağışlı geçen kış ve bahar ayı için şükür yemeğine katılıp dua etti. Daha sonra vatandaşlar ile bir araya gelen Polat, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek not aldı.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARADA

Ziyaret esnasında Tarhana Mehmet Öğretmen İmam Hatip Ortaokulunda öğretmen ve öğrencileri de ziyaret eden Polat, öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Polat, eğitim ve öğretime verdikleri desteklerden dolayı öğretmenlere teşekkür etti. •Haber Merkezi•