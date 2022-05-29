Vatandaşları bilgilendirdiler

Yozgat Valiliğinin destekleri ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında Çalatlı Köyünde yaşayan vatandaşlara Yozgat İl Jandarma ekipleri tarafından bilgilendirme çalışması yapıldı. Faaliyette, 23 kadın, 12 erkek olmak üzere toplam 35 vatandaş katıldı. Jandarma ekipleri tarafından verilen eğitimde ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES Uygulaması, en iyi narkotik polisi Anne, UYUMA projeleri, Afet anında yapılması gereken davranışlar hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirme yapılan 9 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklenirken, köyde bulunan çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. Projenin başladığı tarihten itibaren 2 bin 870 kadın bin 618 erkek olmak üzere toplam 4 bin 488 vatandaşa ulaşılırken, bin 741 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. •İhsan Çelikkaya•