Vatandaşları bilgilendirdi

Hipertansiyonun çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak bilindiğinin altını çizen Uzm. Dr. İçaçan, “Kan basıncının yükseldiği kronik (süreğen) bir hastalıktır. Yüksek tansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan biridir ve küresel bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada on kişiden yaklaşık 4’ünün tansiyonunun yüksek olduğu bilinmektedir. Yüksek tansiyon, uzun süre belirti vermeden seyredebilir ve hastaların yüzde 50’si durumlarından habersizdir. Yüksek kan basıncı tedavi edilmediğinde, tüm vücuttaki atardamarlara ve yaşamsal önemi olan organlara hasar verebilecek sinsi bir hastalıktır. Kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına neden olmaktadır” dedi.

HİPERTANSİYON

NASIL ANLAŞILIR

Hipertansiyonun belirtilerinden bahseden İçaçan, “Halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, burun kanaması, görmede bozukluk, kulaklarda çınlama, yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma, bazen çok sık idrara çıkma, gece uykudan uyanıp idrar yapma, bacaklarda şişlik olabilir. Yüksek tansiyonu olan bireylerde ilaç tedavisinin uygulanması kan basıncı kontrolü için tek başına yeterli olmamakta, başarılı bir sonuç için mutlaka sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

YAŞAM TARZI

DEĞİŞMELİ

Hipertansif bireylerde yaşam tarzlarını değiştirmeleri gerektiğini belirten İçaçan, birçok alışkanlıklarını bırakmaları yönünde uyarılarda bulundu. İçaçan, “ Tütün ve alkol kullanımından vazgeçilmeli, sağlıklı beslenmeli, fazla kilolu veya obez ise kilo vermeli, fizik aktiviteleri düzenli yapmalı, tuz kullanımını azaltmalı, düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli, ilaçlarını önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalı, kan basıncı düzenli izlemeli veya izlenmesini sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi