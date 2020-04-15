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Vatandaşlara maske ve kolonya desteği

YENİ tip korona virüs tedbirleri kapsamında kolonya, dezenfektan ve maske üretimi yapan Sorgun Belediyesi, Saraykent ilçesinin Ozan Belde Belediyesine yardımda bulundu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 23:52
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Vatandaşlara maske ve kolonya desteği

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, korona virüsün yayılmaya başladığı günden itibaren bazı sıhhi malzemelerde sıkıntı yaşadıklarını ancak bu sıkıntıları aşma noktasında başlatılan çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirtti. Ekinci, Sorgun Belediyesi olarak sadece Sorgunlu vatandaşların değil, yardım isteyen diğer beldelere de destek olduklarını ifade ederek, "Saraykent ilçesine bağlı Ozan Belediyesi bizden maske ve kolonya talebinde bulundu. Biz de bu taleplerini olumlu karşıladık ve kendi üretimimiz olan 200 kolonya ve 400 maske gönderdik. Belediyemiz olanakları ölçüsünde herkese yardım etmeye hazırdır. Yeter ki sizler evinizde kalın" dedi.

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Vatandaşlara Maske Ve Kolonya Desteği
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