Vatandaşlar uyarıldı

Akdağmadeni Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ‘’İlçemiz Ana Trafo merkezinde yaşanan arıza nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Elektrik hatlarında henüz tam olarak arıza giderilemediği için ilçemize içme suyu sağlayan depolarımıza giden elektrik hatlarında kesinti devam etmektedir. Yaşanan elektrik arızasından dolayı kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. İlgili kurum arızayı gidermek için çalışmalarına devam etmektedir. Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur’’ denildi.