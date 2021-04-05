Vatandaşlar uyarıldı

Kaymakam Selami Işık, beraberindeki heyetle birlikte ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Denetim kapsamında, İlçede bulunan lokanta, kafeterya, market, pastane, fırınların girişte yüzde 50 kapasite HES Kodu Sorgulanması, masa düzeni 2 kişilik olması, Maske-Mesafe-Temizlik hususlarına uyulup, uyulmadığı kontrol edildi. Kaymakam Işık, ‘’Unutmayın koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Sağlık için lütfen hayatımızın her alanında Temizlik, Maske, Mesafe kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım’’ uyarısında bulundu.