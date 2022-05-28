Vatandaşlar mağdur olmayacak

Belediye ekipleri tarafından Fahralı ve Günyayla Köy muhtarlarının ve vatandaşlarının istekleri doğrultusunda kanal açma çalışmaları başlatıldı. Köylerde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini de her zaman değerlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Codar, kimseyi mağdur etmeyeceklerini ifade etti. Muhtarların ve vatandaşların istekleri üzerinde köylerde ekiplerin çalışmalara başladıklarının altını çizen Codar, “Sadece ilçe merkezimizi değil ilçemize bağlı köylerimizde de çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Fahralı ve Günyayla Köy muhtarlarının ve vatandaşlarının istekleri doğrultusunda oralarda kanal açma çalışmalarımızı ekiplerimiz başlattı. Çayıralan Belediyesi olarak, sorumluluk alanımız olmamasına rağmen köylerimizde bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için var gücümüzle yanlarında olmaya devam ediyoruz. Gücümüz ve imkanlarımız doğrultusunda köylerimizde bulunan vatandaşlarımıza olan desteklerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu. •Haber Merkezi•