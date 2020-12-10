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Vatandaşın görüşü alındı

Bahadın Belediyesi, beldede faaliyetini sürdüren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, alınan kararları duyurdu.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:27
Vatandaşın görüşü alındı

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, Covid-19 tedbirleri kapsamında, beldede faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile yaptığı toplantı sonrasında alınan kararları paylaştı. Başkan Bozdemir, Bahadın’da bulunan resmi kurum ve kuruluşlarda HES kodu uygulamasına geçilip, beldeye girişlerle birlikte  resmi kurum/kuruluşlara girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacağını kaydetti. Başkan Bozdemir, ‘’Cenaze ve taziye ziyaretleri, düğün, nişan merasimleri, kadınlarımızın düzenlemiş oldukları gün toplantıları, akraba ve ev ziyaretleri gibi bir arada bulunma etkinlikleri yasaklanmıştır. Covid-19 testi pozitif olan vatandaşlarımız belediyemize durumlarını bildirerek yaşlı bakım merkezimiz ve belediyemiz iş birliği ile sıcak yemek yardımından yararlanabileceklerdir’’ dedi. Başkan Bozdemir, Covid-19 salgını artışı nedeniyle belediyeye ait yolcu minibüsünün hareket saatlerini değiştiğini, beldeden sabah 09.30 hareket edecek olan minibüsün Sorgun ilçe merkezinden de saat 15.30’da beldeye gelmek üzere hareket edeceğini açıkladı. Bozdemir, ‘’Vatandaşlarımızın Kamu kurumlarına, Market, Fırın, Lokanta gibi yerlere girişlerinde sosyal mesafeye, maske ve hijyen kurallarına uyması gerekmektedir. Aksi takdirde cezai işlemler uygulanacaktır. Salgının yayılımının azalması için Covid-19 testi pozitif ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları, izole olmaları ve belediyemize bilgi vermeleri sosyal sorumluluk gereği önem arz etmektedir. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında morga götürülmeden direk mezarlıkta defin işlemleri gerçekleştirilecektir. Tüm Bahadın halkının gerekli hassasiyeti göstererek alınan kararlara ve tedbirlere uymasını önemle rica ederiz’’ ifadelerini kullandı.

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Vatandaşın Görüşü Alındı
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