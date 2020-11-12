Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1279
ALTIN
470.818
DOLAR
7.8340
STERLİN
10.3554
EURO
9.2175

Vatandaşa teşekkür

SORGUN Belediyesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi’ndeki çöp konteynırlarını kaldırıp, yerine monte ettirdiği atık toplama kutularını kullanan vatandaşlara teşekkür etti.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:30
Vatandaşa teşekkür

Sorgun Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması hedefiyle, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ‘Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı’na destek amaçlı olarak mayıs ayında çalışma yaptı. Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesindeki çöp konteynırları kaldırıldı, yerlerine geri dönüşebilir atıklar için toplama kutuları yerleştirildi. Tüm atıkların kaynağında ayrışmasını sağlayan metal-cam, plastik-kağıt, evsel atık kutularının yer aldığı sıfır atık toplama noktaları oluşturuldu. Sorgun Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda,  ‘’Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı kapsamında konteyner yerine kullandığımız tüm atıkların kaynağında ayrışmasını sağlayan metal-cam, plastik-kağıt, evsel atık kutuları estetik olarak sokaklarımızın havasını değiştirirken geri dönüşümü de verimli olarak uygulamamızı sağlıyor. Ambalaj atıklarını uygun kutulara atarak geri dönüşüme destek veren tüm hemşehrilerimiz ile birlikte Sorgun hep ileriye gidecektir’’ denildi. •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşa Teşekkür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11.11’DE YEŞERDiK
11.11’DE YEŞERDiK
Vekiller, asil oldu
Vekiller, asil oldu
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Şebeke çökertildi
Şebeke çökertildi
TMO SATIŞINA TEPKi
TMO SATIŞINA TEPKi
MÜSİAD’tan ziyaret
MÜSİAD’tan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim