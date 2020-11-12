Vatandaşa teşekkür

Sorgun Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması hedefiyle, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ‘Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı’na destek amaçlı olarak mayıs ayında çalışma yaptı. Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesindeki çöp konteynırları kaldırıldı, yerlerine geri dönüşebilir atıklar için toplama kutuları yerleştirildi. Tüm atıkların kaynağında ayrışmasını sağlayan metal-cam, plastik-kağıt, evsel atık kutularının yer aldığı sıfır atık toplama noktaları oluşturuldu. Sorgun Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, ‘’Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı kapsamında konteyner yerine kullandığımız tüm atıkların kaynağında ayrışmasını sağlayan metal-cam, plastik-kağıt, evsel atık kutuları estetik olarak sokaklarımızın havasını değiştirirken geri dönüşümü de verimli olarak uygulamamızı sağlıyor. Ambalaj atıklarını uygun kutulara atarak geri dönüşüme destek veren tüm hemşehrilerimiz ile birlikte Sorgun hep ileriye gidecektir’’ denildi. •Seyfettin Sağlam•