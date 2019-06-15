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Vatandaşa sağlıklı yaşamı anlattılar

SARAYKENT İlçesi Güldibi Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Mahmut Aydoğmuş öncülüğünde örnek bir etkinliği imza atarak, sağlıklı yaşaman kuralları noktasında kapsamlı araştırma yaptı, sonrasında da topladıkları bilgiler ışığında, hünerli elleri ile afiş, döviz ve bilgilendirme broşürleri hazırlayarak mahalle sakinlerine dağıttı.

Vatandaşa sağlıklı yaşamı anlattılar

SARAYKENT İlçesi Güldibi Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Mahmut Aydoğmuş öncülüğünde örnek bir etkinliği imza atarak, sağlıklı yaşaman kuralları noktasında kapsamlı araştırma yaptı, sonrasında da topladıkları bilgiler ışığında, hünerli elleri ile afiş, döviz ve bilgilendirme broşürleri hazırlayarak mahalle sakinlerine dağıttı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Vatandaşa sağlıklı yaşamı anlattılar

Sağlıklı yaşam bilgilendirme broşürlerini öğretmenleri ile birlikte mahalle halkının yoğun olarak bulanabileceği kamu alanlarına dağıtan minikler, sağlık konusuna dikkat çektiler.  Okul Müdürü Şevket Yardımcı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı günden itibaren toplum yararına çeşitli çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Yardımcı, okulda öğretmen, öğrenci sayısının az olmasının dezavantaj oluşturduğunun altını çizdi, ‘’Ancak bir yerde bir okul varsa o okul bulunduğu çevrede ışık saçmalıdır şiyarını ben ve öğretmenlerim her zaman ilke edindi. Çok şükür sene başından itibaren okulumdaki öğretmenler Güldibi Mahalle'sine onlarca sayıda toplum hizmeti kapsamında çalışma gerçekleştirdiler’’ dedi. 

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