Vatandaşa sağlıklı yaşamı anlattılar

Sağlıklı yaşam bilgilendirme broşürlerini öğretmenleri ile birlikte mahalle halkının yoğun olarak bulanabileceği kamu alanlarına dağıtan minikler, sağlık konusuna dikkat çektiler. Okul Müdürü Şevket Yardımcı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı günden itibaren toplum yararına çeşitli çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Yardımcı, okulda öğretmen, öğrenci sayısının az olmasının dezavantaj oluşturduğunun altını çizdi, ‘’Ancak bir yerde bir okul varsa o okul bulunduğu çevrede ışık saçmalıdır şiyarını ben ve öğretmenlerim her zaman ilke edindi. Çok şükür sene başından itibaren okulumdaki öğretmenler Güldibi Mahalle'sine onlarca sayıda toplum hizmeti kapsamında çalışma gerçekleştirdiler’’ dedi.