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Vatandaşa mali destek

Yozgat’ta 42 bin 26 kişiye Sosyal Koruma Programı kapsamında mali destek verildi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 01:45
Vatandaşa mali destek

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Yozgat’ta toplamda 42 bin 26 kişiye Sosyal Koruma Programı kapsamında mali destek verildi. Covid-19 pandemi sürecinde, 20 Mayıs tarihine kadar, ‘Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik ödeneği, Nakdi Ücret desteği, Sosyal destek’ programları kapsamında ödemeler yapıldı. Sosyal Destek Programı kapsamında 34 bin 94 kişiye 34 milyon 94 bin lira ödemenin yapıldığı kaydedildi.  Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanan 4 bin 909 kişiye ise 6 milyon 475 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Nakdi Ücret Desteği kapsamında bin 651 kişiye 875 bin 312 lira, İşsizlik ödeneği kapsamında da bin 372 kişiye bir milyon 526 bin 953 lira olmak üzere toplam 42 milyon 971 bin 267 lira ödendiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşa Mali Destek
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