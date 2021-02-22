Vatandaşa kuru soğan

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi ile Yozgat Merkez Kaşkışla köyünde vatandaşlara kuru soğan desteğinde bulunuldu. Bahadın Kültür Derneği tarafından temin edilen kuru soğanlar belde ve köy mülki idaresine Dernek Başkanı Serdar Ayyıldız tarafından teslim edildi. Bahadın Belediyesi ve Kaşkışla köyü muhtarlığı kuru soğanları hanelere dağıtımını gerçekleştirdi. Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, tüm kurumlarla işbirliği, dayanışma içerisinde soğan dağıtımı yaptıklarını söyledi. Bozdemir, ‘’Soğan tedarikinde ve dağıtımında emeği geçen dernek başkanımız ve yönetimine, muhtarlarımıza, Bahadındaki tüm kurum yetkililerine teşekkür ederiz. Birlik ve dayanışma ile Bahadınımız daha da güçlü olacaktır’’ dedi. Yozgat Merkez Kaşkışla Köyü Muhtarı Sadık Karabulut da, sıkıntılı günlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Muhtar Karabulut, ‘’Gün birlik beraberlik günüdür. Bahadın Kültür Derneği tarafından köyümüze 250 kilo kuru soğan bağışında bulunulmuştur. Dernek Başkanı Serdar Ayyıldız ve yönetimine teşekkür ederiz. Soğanlar muhtarlığımız tarafından tüm köylülerimize eşit olarak pay edilip dağıtılmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz’’ diye konuştu.