VATANDAŞA DESTEK

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, 8 Mart 2021 tarihinde fırtınanın verdiği zararla ilgili tespit çalışmalarının ardından, zarar görenlerin yaralarının sarılmasına yönelik belediye mali destek kararı aldı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede 8 Mayıs günü akşam saatlerinde yaşanılan şiddetli rüzgar ve meydana gelen hortum felaketi sonrasında birçok bina ve iş yerinin çatısının uçtuğunu, çatıdan düşen parçaların park halindeki bir çok araca hasar verdiğini hatırlattı. Maddi hasarı fazla olan fırtına sonrasında belediye ekiplerinin olaya anında müdahale ettiğini bildiren Yalçın, gerekli incelemelerle birlikte hasar tespitlerinin de yapıldığını anlattı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, hasar tespit çalışmaları sonucunda belediyenin öz kaynaklarından karşılanmak üzere, araç ve iş yerleri hasar gören vatandaşlara, esnafa nakdi yardım yapılmasına karar verdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Yalçın, ‘’Yaşanan felaket sonrasında en büyük tesellimiz herhangi bir yaralanmanın ve can kaybının olmamasıydı. Daha sonrasında hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için girişimlerde bulunduk. Biz büyük bir aileyiz ve böylesine zor günlerde birbirimize her zamankinden daha yakın olmamız gerekiyor. Akdağmadeni Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, onların yanında olmak ve bir nebzede olsun karşılaştıkları zararı hafifletmek için nakdi destekte bulunacağız’’ dedi. •Mehmet Doğan•