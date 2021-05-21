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Vatandaş tepkili

Yozgat Belediyesi’nin su tahsilatında bir türlü sorunu çözemeyip, manuel sistemle tahsilata devam etmesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:01
Vatandaş tepkili

Covid19 salgını kapsamında tüm kurumlar vatandaşa internet üzerinden hizmet verip, tahsilatlarını elektronik ortamda yapmasına karşın Yozgat Belediyesi’nde sistemin eski usullerle yapılması, kuyruklar oluşturuyor. Belediye içerisindeki sorunu sosyal medya hesapları üzerinden dile getiren vatandaşlar tepki gösteriyor. Vatandaşlar, ‘’Hemen her kurumda tüm işlemler online yapılırken, Yozgat Belediyesi halen öküz/kağnı devrinde yol almaya devam ediyor. Son 2 yıldır bitmek bilmeyen sıra kuyrukları, iptal edilen kartlı sayaçlar, öde öde bitmeyen atık su borçları, çalışmayan ATM’ler, bozulan sistemler derken vatandaşı isyan ettirdiler. Soru soracak memur, muhatap olacağın müdür ise hep arazi! Şu salgında örnek kurum olup milleti rahatlatacaklarına, tam tersi perişan ettiler’’ diyerek, tepkilerini dile getirdiler.  •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Vatandaş Tepkili
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