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Vatandaş memnun

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ta önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek vatandaşların tamamlanan hizmetlerden memnun kaldığını söyledi.

Vatandaş memnun

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ta önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek vatandaşların tamamlanan hizmetlerden memnun kaldığını söyledi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Vatandaş memnun

Göreve geldikleri ilk günden bu yana vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve yapımı devam eden önemli projelerin olduğunu kaydetti. Başkan Arslan, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için son derece önem arz ediyor. Bir çalışmaya başlanınca ve bitirilme süresinde ister istemez sıkıntılarda yaşanıyor. Vatandaşlarımız haklı olarak zaman zaman serzenişlerde bulanabiliyorlar. Fakat o çalışmaların bitirilip vatandaşımızın ve o mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulması ile her şey bir anda unutulup vatandaşımız teşekkür için bizleri arıyorlar. Makamımıza bizzat gelerek hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ve memnun ediyor" dedi. 
Aslan, "Yozgat'ımız gelişmekte olan iller sırlamasında yer alıyor. Bizler de 4 yıllık başkanlık dönemimizde önemli hizmetlerde bulunduk. Şehrimize nefes aldıracak büyük projeleri hayata geçirdik. Seçim beyannamesinde ne söz vermişsek hepsini tamamladık. Daha fazla projeleri hayata geçirdik. Devam eden yatırımlarımızdan otopark ve hal binasını bu yıl bitireceğiz. Odun Pazarı projesinin de temelini atacağız. Eski İŞGEM bölgesinde yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Park, yeni iş merkezi yaptık. Burayı canlandırmak için nikah salonumuzu buraya taşıyacağız. Yakında açılışını gerçekleştireceğimiz bu yeri cazibe merkezi haline getireceğiz. Yozgat'ın batıya yönlendiren imar planı hazırladık. Bu bölgede alt yapıyı tamamlayacağız. TOKİ ile yaptığımız çalışma sonucunda arıtma tesisin karşısına bin konut yapılacak. İnşallah haziran ayı gibi temeli atılacak" diye konuştu.

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