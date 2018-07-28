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Vatandaş derdini anlattı

YOZGAT Valiliği koordinasyonunda düzenlenen ‘Vatandaşla Buluşma’ toplantıları kapsamında Kadışehri ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların ve muhtarların sorunları dinlendi, çözümleri üzerinde duruldu.

Vatandaş derdini anlattı

YOZGAT Valiliği koordinasyonunda düzenlenen ‘Vatandaşla Buluşma’ toplantıları kapsamında Kadışehri ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların ve muhtarların sorunları dinlendi, çözümleri üzerinde duruldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Vatandaş derdini anlattı

Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığındaki toplantıya, Kadışehri Kaymakam Vekili, Saraykent Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanları, bazı kurumların İl ve ilçe Müdürleri, Sivil Toplum Örgüt temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri, Mahalle ve Köy muhtarları katıldı. Toplantıda İlçenin köy ve mahallelerinin sorunlarını dinleyen Vali Yardımcısı Yılmaz, İl ve İlçe Müdürlerine gerekli talimatları vererek, çözüme yönelik adımların atılacağını belirtti.

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