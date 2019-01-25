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Vatandaş bilgilendirildi

DEVLET Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen toplantıda, Dünya Bankası Finansmanı ile gerçekleştirilmesi planlanan ‘Uzunlu Sulaması Yenileme Projesi’ için vatandaşlar ve çiftçiler bilgilendirildi.

Vatandaş bilgilendirildi

DEVLET Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen toplantıda, Dünya Bankası Finansmanı ile gerçekleştirilmesi planlanan ‘Uzunlu Sulaması Yenileme Projesi’ için vatandaşlar ve çiftçiler bilgilendirildi.

25 Ocak 2019 Cuma 07:00
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Vatandaş bilgilendirildi

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Erol, Uzunlu Sulaması ile ilgili çalışmaları yürüten DSİ Yozgat Şube ve Bölge personeli, Boğazlıyan Sulama Birliği yönetimi, Köy, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’nı hazırlayan Çevre Mühendisi Ahmet Özdemir, proje çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Erol, katılımcılara teşekkür etti, soruları yanıtladı. Dünya Bankası Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi, Boğazlıyan Uzunlu Sulaması Yenileme Projesi, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlandığı, 31 Ocak 2019 tarihine kadar tamamlanmasının planlanmadığını anlattı. 

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