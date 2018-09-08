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Vatandaş bilgilendirildi

YOZGAT'ta tarım sektöründe girdi maliyetlerini düşürüp, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınabilmesini sağlamak amacıyla 2012 yılında başlatılan arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaş bilgilendirildi

YOZGAT'ta tarım sektöründe girdi maliyetlerini düşürüp, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınabilmesini sağlamak amacıyla 2012 yılında başlatılan arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Vatandaş bilgilendirildi

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kontrolleri yürütülen, Aydıncık arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi ile ilgili bölge halkı bilgilendirildi. DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan, Şube Müdürü Özkan Baran, Şube Personeliyle birlikte kontrollerde bulundu, daha sonra da gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları taleplerini dinledi. Toplulaştırmanın çok önemli bir sorun olduğuna dikkat çekilerek, miras yoluyla tarım arazilerinin bölünmüş olmasının ülke ve insanımıza zarar verdiği kaydedildi. Aydıncık ve Yerköy ilçelerinde arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığı. Aydıncık ilçesinde 'Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi' kapsamında, ilçeye bağlı 4 Mahalle, 9 köy, Çekerek ilçesine bağlı bir köyde çalışmanın yapıldığı bildirildi. 'Aşağı Sekili' projesi kapsamında, toplam 5 bin 300 hektar alanda arazi toplulaştırması, 59 kilometrede tarla için yol yapımı gerçekleştirildi. Yerköy İlçesi, Derebağ, Sekili, Terzili, Yukarı İhsangazili ve Arslanhacılı, Kırşehir İli Çiçekdağ İlçesi Kızılcali, Gölcük, Acıköy ve Konurkale, Kırıkkale İli Delice İlçesi Yeniyapan, Tatlıcak ve Aşağıihsangazili Köylerini kapsayan alanda dağınık parsel durumundaki araziler toplulaştırılarak, tarımsal üretime kazandırıldı.

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