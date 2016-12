Vatana hizmet edecekler!

Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç, Milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Alay Komutanı Vekili Albay Hasan Başkök, POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, daire müdürleri ve POMEM Öğrencileri katıldı.



Açılışta konuşan Vali Kemal Yurtnaç, “Geçen hafta ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biliyoruz ki biz bu şehitlerin kanı üzerinde binlerce yıldır ayaktayız. Bu coğrafya da zor ve çetin bir coğrafyadır. Burada bir ve beraber yaşamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla polis adaylarımız bu milleti yaşatmaya, ayakta tutmaya aday kişilerdir, özel seçilmiş insanlardır. Bu bilinçle bu anlayışla eğitimlerini tamamlayacaklarından, vatanımıza, milletimize hayırlı hizmetler yapacaklarından eminim” dedi.



Ülkemizde en önemli birimlerden bir tanesinin emniyet birimi olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Bunların eğitimi özellikle önem arz eder. Buradaki bir zafiyet 15 Temmuzda gördüğümüz gibi tüm ülkeyi felç etmeye yeter. O maksatla biz devletin tüm birimlerinde bu konuda hassasiyetle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Burada polis olacak arkadaşlarımızın da vatanına milletine bayrağına sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri için gerekli gayreti göstereceğiz” diye konuştu.



Açılış törenine katılan ve öğrencilere ilk dersi veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelede bugüne kadar hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



“MİLLETİN POLİSİSİNİZ!”



Polis adaylarına seslenen Bakan Bozdağ,



"Siz milletin polislerisiniz, siz Türkiye devletinin polislerisiniz. Hayatınızın her anında da Türk milletinin polisi, Türkiye devletinin polisi olduğunuzu asla unutmayın. Ne FETÖ gibi alçakların, ne başka karanlık güçlerin, ne başka örgütlerin, ne başka terör yapılarının, terör gruplarının veyahutta bunların dışında siyasi, dini grupların adamı olmayın, temsilcisi olmayın, sadece milletin polisi, sadece devletin polisin olun. Milletin ve devletin polisi olarak, milletin ve devletin hukukuna sahip çıkın, milletin size verdiği emanetleri, hukukumuzun ön gördüğü şekilde, milletin iradesi doğrultusunda tereddütsüz kullanmaya devam edin.



Eğer bir ülkenin ordusu içerisinde, yargısı içerisinde, emniyeti içerisinde falanın polisleri, hakimleri, subayları, filanın polisleri, hakimleri, subayları diye dedikodular çıkıp insanlar böyle gruplanıp yaftalanmaya başlandığı zaman orada milli ordu da yoktur, orada milletin yargısı da yoktur, orada milletin polisi de yoktur. Fitne girmiş demektir. Bu fitnelere fırsat vermemek, bu fitneleri öldürmek bizim boynumuzun borcudur. Onunu için diyoruz ki biz milletin hükümetiyiz, biz Türkiye Devletinin hükümetiyiz, öyle olmak zorundayız, öyleyiz, öyle olmaya da devam edeceğiz. Sizler de bu milletin polislerisiniz, bu devletin polislerisiniz, öyle olun, öyle kalın, öyle olmaya da öyle kalmaya da devam edin. Bunun dışına çıkılmasına rıza göstermeyin. Eğer birisi bunun dışına çıkıyor, herhangi bir terör örgütünün talimatını veya mensubu olduğu başka bir yapının, grubun talimatını amirlerinin talimatlarının önüne koyuyorsa onun aldığı para da haramdır, yaptığı iş de yanlıştır" ifadelerini kullandı.



Bozdağ, başka emirlerle hareket edenlerin kendisine, ailesine ve devletine ihanet etmiş olacağını belirterek, "Ben onun için genç polis adaylarımıza hayatlarının her anında her daim milletin ve devletin polisi olduklarını akıllarından çıkarmamalarını, milletin ve devletin polisi gibi hareket etmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.



Öte yandan Avrupa ve dünya güreş şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp’te POMEM Eğitim Yılı Açılışına katılarak polis adaylarını yalnız bırakmadı. Öğle yemeğini Polis adayları ile birlikte yiyen Rıza Kayaalp, hatıra fotoğrafı çektirerek uzun uzun sohbet etti.