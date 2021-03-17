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Yozgat
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Vasiyeti yerine getirildi

Yozgat doğumlu, Almanya’da vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi, ‘’Tek vasiyetim Türk bayrağına sarılmaktır’’ şeklindeki dileği gerçek oldu, Türk Bayrağına sarılı olarak son yolculuğuna uğurlandı.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:10
Vasiyeti yerine getirildi

ALMANYA'nın Bremen kentinde 91 yaşında vefat eden, Yozgat doğumlu Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, son yolculuğuna vasiyeti üzere Türk bayrağıyla uğurlandı. Kore Gazisi Minas Kaya’nın 51 yıldır Almanya'da yaşadığı, geçen hafta kalp yetmezliği sebebiyle vefat ettiği bildirildi. Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı sarıldı. Huckelriede mezarlığındaki cenaze töreninde konuşan oğlu Murat Kaya, babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, ‘’Babamın tek vasiyeti son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı olarak gitmekti. Onu da burada gerçekleştirdik’’ dedi. Babasının bütün dinlere saygısının sonsuz olduğunu vurgulayan Murat Kaya, ‘’Dinlere saygısı nedeniyle cenazede papaz istemedi. Herkesin inancına göre kendi duasını etmesini ve Fatiha okumasını istedi. Biz de öyle yaptık’’ diye konuştu. Defin işleminden sonra ailenin tabut üzerindeki Türk bayrağını evlerinde anı olarak saklayacağı öğrenildi. Yozgat doğumlu Kaya için Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nce bir taziye mesajı da yayımlandı. (aa) 

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Vasiyeti Yerine Getirildi
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