Vaşak ve Ayı görüntülendi

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından ormanlık alanların iç bölgelerine yerleştirilen Foto Kapanlar, varlığı bilinmesine karşın görüntülemeyen bazı yaban hayvanları tespit etti. DKMP Genel Müdürlüğü, doğal hayatın araştırılması, geliştirilmesi amacıyla yurdun dört bir yanındaki ormanların iç bölgesine yerleştirdiği foto kapanlar, Yozgat’ta da devreye sokuldu. Bilimsel araştırmalara destek veren foto kapanlar bu sefer yırtıcı hayvanları görüntülerken, görüntülere Türkiye’de yaygın olarak görülen Bayağı Vaşağı, Boz Ayı yavrularıyla birlikte takıldı. Doğal hayatın geliştirilmesi, araştırılması amacıyla DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yurdun farklı bölgelerindeki ormanlara foto kapanlar yerleştirdi. Hareket edildiği anda otomatik çalışan foto kapanlar, yırtıcı hayvanları görüntüledi. Foto Kapanlar Yozgat’taki ormanlık alanlara da yerleştirildi. Görüntülerde boz ayının ormanda yavrularıyla birlikte yürüyerek ilerlemesi, çeşme havuzundan su içmesi görülendi. Kedigiller familyasında yer alan, Türkiye ve Kafkasya’da görülen Bayağı Vaşağı da yine yavrularıyla birlikte aynı çeşme yakınında görüntülerde yer aldı. Bayağı Vaşakların Tunceli, Antalya, Ardahan, Bolu, Çankırı, Kars, Kastamonu, Erzurum, Sivas, Artvin ve Rize’de görülürken, Yozgat’taki ormanlık alanlarda tespit edildi. Doğada gezinen kurt, tilki, yaban domuzu ve ayılarda görüntülere takıldı.