Varlığımız artıyor

Daha karlı olması nedeniyle çiftçi tarafından kaz yetiştiriciliğini tercih ettiği, o nedenle hindi yetiştiricilerinin bir bölümünün kaz yetiştiriciliğine yöneldiği kaydedildi. Yozgat'ta son 3 yıllık dönem içerisinde kümes hayvanları miktarında önemli artışlar gözlendi. Hindi sayısı 20 bine geriledi, kaz sayımız 38 binin üzerine çıktı.

Yozgat il genelinde 2011 yılında 12 bin 496 olan hindi varlığı 2012 yılında 18 bin 616'a, 2013 yılında 21 bin 212'ye yükseldi. Son 3 yıllık süreçte kümes hayvanı varlığında artış gözlendi. 2015 yılında 22 bin 223 olan hindi varlığımız bir sonraki yıl 15 bin 389’a geriledi. Geçtiğimiz yıl hindi varlığı 20 bin 101 oldu. Aynı dönemde 21 bin 432 olan kaz varlığı, bir sonraki yıl gerileyerek 19 bin 794’e düştü. Bu düşüşün, anaç kaz yetiştiriciliğine bağlı olduğu vurgulanırken, geçen yıl kaz sayısı 38 bin 21 olarak tespit edildi. Tavukçuluk konusunda da Yozgat inişli çıkışlı bir üç yılı geride bıraktı. 2015 yılında 693 bin 885 olan tavuk sayısı, bir yıl sonra 900 bin 26’ya çıktı. Geçen yıl 774 bin 432 tavuğun sayımı yapıldı.

Yozgat'ta baklagil, hububat, yem bitkileri ekim alanlarının artırılmasının köylerde kümes hayvanı yetiştiriciliğini de tetiklediği kaydedildi. Yozgat'ta 1970'li yıllara kadar hindi yetiştiriciliğinin çok yaygın olmasına karşın, tarımsal üretimdeki gerilemeye bağlı olarak kümes hayvanı yetiştiriciliğinin de yok olma noktasına geldiğinin altı çizildi. Tarımsal üretim alanlarının genişletilip, çeşitliliğin artmasının kümes hayvanı yetiştiriciliğine de katkı sağladığına vurgu yapılarak, daha karlı olması nedeniyle kaz ve hindi yetiştiriciliğinin tercih edildiğinin altı çizildi.