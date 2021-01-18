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Variller barınak oldu

Yozgat’ta kış aylarında sokak hayvanlarının barınabilmeleri amacıyla hazırlanan barınaklar, belirli alanlara yerleştirilmeye başlandı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:22
Variller barınak oldu

YOZGAT il merkezinde, kış aylarında sokak hayvanlarının üşümemeleri için hazırlanan barınaklar şehrin belirli bölgelerine konuldu. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Yozgat Belediyesi, Yozgat Sanatseverler Derneği, Yaşanılabilir Çevre Derneği, Bozok Çevre Doğa Topluluğu ile hayvan severler hayvanlar için barınak yaptı. İlk etapta hazırlanan 20 barınak belirli alanlara yerleştirildi, ihtiyaç duyulan alanlara da barınakların monte edileceği bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, organizasyonun belediye öncülüğünde yapıldığını, daha önce de hazırlattıkları Kedi Evleri’ni şehrin belirli bölgelerine koyduklarını söyledi. Başkan Köse, sokak hayvanlarını kimsesiz bırakmadıklarını, beslenme odaklarına sürekli mama takviyelerinde bulunduklarını anlattı. Köse, ‘’Kısıtlama sürelerinde de ekiplerimiz hep sahada sokak hayvanlarımızın yanında oldu. Geçtiğimiz günlerde havaların soğumasıyla birlikte kedi evlerini şehrimizin birçok noktasına yerleştirdik. Şimdi de ‘Sıfır Atık Projesi’ örnek alınarak varilleri sokak hayvanları için köpek evlerine dönüştürdük. Bu sayede variller hem geri dönüşüme kazandırıldı, hem de can dostlarımız yeni yuvalarına kavuştu’’ dedi. Sokak hayvanlarının yoğun olarak görüldüğü bölgelere yerleştirilen barınaklar, görevliler tarafından sürekli kontrol edilip, yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanacak.
YİYECEK BIRAKTI
Diğer taraftan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, doğada yaşayan hayvanlar için yiyecek bıraktı. Başkan Köse, Hz. Ömer’in ‘Dağlara buğdaylar serpin Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler’’ dediğini hatırlatarak, ‘’Etkisini artıran kış şartlarında, doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızı besleyip, sahipsiz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız’’ diye konuştu. 

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Variller Barınak Oldu
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