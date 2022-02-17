Varank’a Yozgatlı ziyareti

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Başer öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan yardımcısı Fatma Varank’ı ziyaret eden AK Partili belediye başkanları Vrank’a talep ve isteklerini aktardılar. TBMM’de Milletvekili Başer ile bir araya gelen AK Partili belediye başkanları daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile düzenlenen toplantıya katıldılar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un korona virüse yakalanması nedeniyle Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile buluşan AK Parti Belediye başkanları taleplerini ilettiler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Ozan Belediye Başkanı Mustafa İleri, Sırçalı Belediye Başkanımız Ferit Koçyiğit, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş katıldı. Toplantıya Çekerek ve Yeniyer Belediye Başkanları mazeretleri nedeniyle katılmadılar. Başkanların talepleri de Bakan Yardımcısı Varank’a iletildi.