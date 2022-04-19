VARANK CEVAP VEREMEDi

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde Northtech İleri Teknoloji Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdikten sonra Bozok Teknopark’ı gezen Bakan Varank, daha sonra Yozgat Valiliği’nde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Burada Yozgatlı Sivil Toplum Örgütü başkanları, Yozgat Milletvekilleri ile görüşen Bakan Varank, Yozgatlıların Cazibe Merkezi ile alakalı olarak taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini, kararı ise Erdoğan’ın vereceğini söyledi. Yozgatlı STK başkanları ile Milletvekilleri Yozgat’ın önünü açacak olan, göç veren değil, göç alan bir şehir konumuna gelmesinde büyük katkı sağlayacak olan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamına alınmasını talep ettiler. Bakan Varank ise bu talebe cevap veremezken, talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileceğini belirtti. Bakan Varank’ın bu talebe karşılık verememesi ise Yozgatlılar tarafından tepki ile karşılandı.

CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI NEDİR

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından programlanan, uygulanan ve kaynağı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi içinde yer alan merkezi nitelikli bir bölgesel gelişme programıdır. CMDP’nin amacı, ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır. Büyüme kutupları teorisinin ülkemiz şartlarındaki uygulaması olan CMDP, 2008 yılında başlayan pilot uygulamanın ardından 2010 yılından itibaren her yıl düzenli olarak uygulanmaktadır. Cazibe merkezleri politikası ilk defa 9’uncu Kalkınma Planı’nda yer almış ve az gelişmiş bölgeler öncelikli olmak üzere, büyüme ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek merkezlerin belirlenerek bunların fiziki ve sosyal altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu tarihten sonra kalkınma planı, yıllık program gibi tüm üst düzey politika belgelerinde yer alan CMDP, 11’inci Kalkınma Planı’nda 670.2 numaralı paragrafta “Görece geri kalmış bölgelerde çevresine hizmet verme bakımından merkez olma işlevi taşıyan illerde Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı uygulanmasına devam edilecektir.” şeklinde yer almaktadır. Program kapsamında kullanılan kaynak, son yıllarda düzenli olarak artış göstermiştir. Kaynak kullanımındaki artışla beraber projelerin proje tamamlanma süreçlerinin de hızlandığı ve son 3 yılda her yıl ortalama 12 projenin tamamlanıp proje konusu yatırımın faaliyete geçtiği görülmektedir. 2020 yılından başlayarak tamamlanan proje sayılarının daha da artması ve Program hedeflerine ulaşmada katkı sağlaması beklenmektedir.

