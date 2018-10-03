Valiyi ziyaret ettiler

Müftü Sezik, Vali Yurtnaç’a tablo hediye edip, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili bilgi aktardı. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda şehit aileleri ziyaret edeceklerini, kitap dağıtımı yapıp, kan bağışında bulunacakları, ağaç ve fidan dikip, hasta ziyaretlerinde bulunacaklarını söyledi.