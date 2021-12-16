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Valiye teslim edildi

Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor.

16 Aralık 2021 Perşembe 00:51
Valiye teslim edildi

Bu kapsamında, Gaziantep'ten 80 ile gönderilen bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız ve özel kutuya konulmuş Gaziantep toprağı Yozgat Valisi Ziya Polat’a takdim edildi. Gaziantep Valiliği koordinesinde düzenlenen Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında iki genç bayan Yozgat Valisi Polat’ı makamında ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı gençlere teşekkür eden Vali Polat, 100 yıl önce Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulması için şehit düşen, vatanımız için canını ortaya koyan aziz milletimizi rahmet ve minnet ile andığını ifade etti.

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