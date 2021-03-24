Valisi Polat, incelemede bulundu

Polat, doludan zarar gören merkeze bağlı Türkmensarılar, Yassıhöyük, Kızıltepe, Cihanpaşa, Kırım, Baltasarılar ve Bişek köyleri ile hortumun hasar verdiği Sorgun ilçesine bağlı Emirler köyüne giderek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Köylülerin sorunlarını dinleyen Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emirler köyünde dün akşam saatlerinde hortum afeti nedeniyle 17 elektrik direğinin yıkıldığını, evlerin çatılarının uçtuğunu belirtti. Afetin ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında yer aldığını vurgulayan Polat, "Yıkılan direklerin yerine yenileri dikiliyor. İnşallah bugün elektrik verilecek. Allah'a şükür can kaybımız yok. Allah devletimizi, milletimizi büyük afetlerden korusun" dedi. Polat, başına isabet eden dolu nedeniyle yaralanan Mustafa Özipek'i de ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. •Yakup Salman / aa)