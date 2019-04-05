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Valinin siyasi konukları

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, seçimler öncesinde ataması yapılan AK Parti Yozgat il teşkilatı üyeleriyle tanıştı, görev süresi sona eren ve yeniden seçilemeyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ağırladı.

Valinin siyasi konukları

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, seçimler öncesinde ataması yapılan AK Parti Yozgat il teşkilatı üyeleriyle tanıştı, görev süresi sona eren ve yeniden seçilemeyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ağırladı.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Valinin siyasi konukları

AK Parti il teşkilatı üyeleri Vali Çakır’a kendilerini tanıttı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, Vali Kadir Çakır’a veda ziyaretinde bulundu. Vali Kadir Çakır, Kazım Arslan’a, bugüne kadar Yozgat’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip, bundan sonraki yaşantısında başarılar diledi.

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