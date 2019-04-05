Valinin siyasi konukları

AK Parti il teşkilatı üyeleri Vali Çakır’a kendilerini tanıttı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, Vali Kadir Çakır’a veda ziyaretinde bulundu. Vali Kadir Çakır, Kazım Arslan’a, bugüne kadar Yozgat’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip, bundan sonraki yaşantısında başarılar diledi.

