Valinin CHP’li konukları

Milletvekili Keven, “Yozgat başarılı özverili valilere yıllarca hasret. Sayın Çakır’ın bu boşluğu gidereceğine inanıyorum. Yozgat'ı daha ileri taşıyacak projeler üretmesini temenni ediyorum. Çünkü ilimiz yıllardır nüfusu yoğun göç veren bir il. Ve bu soruna geniş kapsamlı bir çözüm üretilemedi’’ dedi.

Keven, köy yolları ile çok sayıda talebin geldiğini, bazı köylerin toprak yol kullanmaya devam ettiğini ileri sürdü. Keven, ‘’İçme suyu altyapısı asbestli boru olan yerleşim yerleri var. Kamunun bütçesi verimli kullanılmalı. 2017 Sayıştay raporuna da yansıdığı üzere daha önce köylere hizmette kullanılması gerekilen 1 milyon 300 bin lira ödenek lojman tadilatı araç alımı gibi kalemlerde kullanıldı. Bunun sadece 620 bin liralık kısmı ise Valilik araç alımında kullanıldı ne yazık ki. Yeni valimizden bu tarz uygulamaların önüne geçmesini diliyorum’’ diye konuştu.