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Valinin CHP’li konukları

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar ve parti yönetimiyle birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Valinin CHP’li konukları

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar ve parti yönetimiyle birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:23
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Valinin CHP’li konukları

Milletvekili Keven, “Yozgat başarılı özverili valilere yıllarca hasret. Sayın Çakır’ın bu boşluğu gidereceğine inanıyorum. Yozgat'ı daha ileri taşıyacak projeler üretmesini temenni ediyorum. Çünkü ilimiz yıllardır nüfusu yoğun göç veren bir il. Ve bu soruna geniş kapsamlı bir çözüm üretilemedi’’ dedi.
Keven, köy yolları ile çok sayıda talebin geldiğini, bazı köylerin toprak yol kullanmaya devam ettiğini ileri sürdü. Keven, ‘’İçme suyu altyapısı asbestli boru olan yerleşim yerleri var. Kamunun bütçesi verimli kullanılmalı.  2017 Sayıştay raporuna da yansıdığı üzere daha önce köylere hizmette kullanılması gerekilen 1 milyon 300 bin lira ödenek lojman tadilatı araç alımı gibi kalemlerde kullanıldı. Bunun sadece 620 bin liralık kısmı ise Valilik araç alımında kullanıldı ne yazık ki. Yeni valimizden bu tarz uygulamaların önüne geçmesini diliyorum’’ diye konuştu. 

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Valinin CHP’li Konukları
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